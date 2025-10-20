بعد وقفها أمس .. إسرائيل تفتح معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم لاستئناف إدخال المساعدات لغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، فتح معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم لاستئناف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية اليوم.

قال مسئول أمريكي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعهدت بإعادة فتح المعابر على قطاع غزة، صباح الإثنين، بحسب ما نقلت القناة الـ12 العبرية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت أمس، وقف إدخال جميع المساعدات إلى قطاع غزة، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية.



