نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج ماجستير إدارة الأعمال الدولية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يحصد المركز الرابع عالميًا بتصنيف QS 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن إنجاز أكاديمي عالمي جديد لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال الدولية (CEMS MIM) المقدم من كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال، بعد أن تقدم ستة مراكز في تصنيف QS العالمي لعام 2026 ليحتل المرتبة الرابعة عالميًا بدرجة تقييم إجمالية بلغت 92.7 من 100. ويؤكد هذا الإنجاز المكانة الريادية التي تتمتع بها الجامعة والكلية في مجال تعليم إدارة الأعمال على مستوى العالم.

ويُعد البرنامج ثمرة تحالف CEMS العالمي الذي يجمع نخبة من كليات إدارة الأعمال والشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية لتقديم أحد أبرز البرامج المشتركة في العالم. وتمثل الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجامعة الوحيدة في مصر وإحدى القلائل في الشرق الأوسط وإفريقيا المنضمة لهذا التحالف المرموق، ما يمنح طلابها فرصة فريدة للتفاعل مع شبكة دولية رائدة واكتساب خبرات عالمية أثناء دراستهم في القاهرة.

وحقق البرنامج المرتبة الأولى عالميًا من حيث القيمة مقابل التكلفة بدرجة كاملة بلغت 100 مقارنة بمتوسط عالمي قدره 61.3، كما احتل المرتبة التاسعة عالميًا في قابلية التوظيف بدرجة 89.5، أي ضعف المتوسط العالمي. وتعكس هذه المؤشرات التفوق الأكاديمي والمهني للبرنامج وقدرته على تأهيل خريجين يتمتعون بمهارات تنافسية عالية في سوق العمل الدولي.

كما تفوق البرنامج على المعدلات العالمية في جميع مؤشرات تصنيف QS الخمسة؛ إذ سجل في مؤشر الريادة الفكرية 89.1 مقابل متوسط عالمي 48.9، وفي نتائج الخريجين 87 مقابل 48.4، وفي مؤشر التنوع 85.1 مقابل 64. وحقق الدرجة الكاملة (100) في مؤشرات أثر البحث العلمي والقيمة المالية مقابل العائد ونسبة الطلاب الدوليين والتوازن بين الجنسين، إلى جانب درجات شبه كاملة بلغت 99.9 في العائد على الاستثمار ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور شريف كامل، عميد كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال ونائب رئيس تحالف CEMS، قائلًا: "هذا الإنجاز لا يعكس فقط قوة تحالف CEMS، بل يجسد أيضًا الرؤية التي تتبناها الكلية والجامعة الأمريكية بالقاهرة في تقديم تعليم دولي تنافسي يرتبط بالواقع المحلي. إن حصولنا على المركز الرابع عالميًا شهادة على تفاني أعضاء هيئة التدريس وطموح طلابنا، وقوة شراكاتنا العابرة للثقافات. هذا التصنيف يضع مصر والجامعة الأمريكية على الخريطة العالمية لتعليم إدارة الأعمال، ويؤكد أن التميز لا يعرف حدودًا عندما يُقاد بروح التعاون والهدف."

ومن جانبها، أعربت نيكول دي فونتين، المديرة التنفيذية لتحالف CEMS، عن فخرها بهذا التقدير الدولي، مشيرةً إلى أن التصنيفات تعكس قوة الشبكة العالمية للتحالف. وقالت: "نفخر باستمرار تقدم برنامج CEMS لماجستير إدارة الأعمال الدولية في تصنيفات QS، فهذا النجاح يعكس تميز كلياتنا الأعضاء وشركائنا في قطاع الأعمال. نحن نقدم للطلاب تجربة تعليمية فريدة تمزج بين التفوق الأكاديمي والخبرة العملية من خلال التدريب والمشروعات الاستشارية التي تتيح لهم التواصل المباشر مع الشركات متعددة الجنسيات، وهو ما ينعكس في الأداء القوي لقابلية التشغيل."

تجدر الإشارة إلى أن كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تُعد من أبرز كليات إدارة الأعمال في إفريقيا والشرق الأوسط، إذ حصلت على الاعتماد الثلاثي الدولي (AACSB، AMBA، وEQUIS)، وهو إنجاز لا تحققه سوى أقل من 1% من كليات إدارة الأعمال حول العالم. وتقدم الكلية برامج أكاديمية متكاملة للبكالوريوس والدراسات العليا والتعليم التنفيذي تجمع بين أحدث الممارسات العالمية والتأثير الإقليمي الفعّال، بما يعزز مكانتها كمنصة رائدة لتخريج قادة الأعمال في المنطقة والعالم.