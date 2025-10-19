الرياض - كتبت رنا صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص وخاصة السيدات عن حل سحري يخلصهن من مشكلة التجاعيد، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أنه مع التقدم في العمر تحتاج البشرة إلى عناية واهتمام لإبعاد شبح الشيخوخة والتجاعيد عنها، وأحد الحلول التي تساعد في التخلص من هذه المشكلة المزعجة هي الزيوت الطبيعية التي تعمل على تغذية البشرة وتعيد لها نضارتها وتحول الجلد المترهل إلى آخر أكثر شبابًا وصحة، هناك 4 أنواع زيوت عند المداومة على استخدامها يكون لها مفعول مثل السحر، وذلك وفقًا لما ذكره موقع “magichealthytips”.

أفضل زيت للوجه يزيل التجاعيد والترهلات ويشد البشرة من أول استعمال.. هيخليكي قمر 14

وإليكم أفضل الزيوت الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في شد البشرة والتخلص من التجاعيد والترهلات بطريقة آمنة وفعّالة دون الحاجة إلى مستحضرات تجميل باهظة الثمن:

زيت اللبان

يعد زيت اللبان من أكثر الزيوت المفيدة للبشرة والصحة، حيث تم استخدامه لعلاج الكثير من مشاكل البشرة كما أنه يساعد على إزالة البقع العمرية وبقع الشمس، ويُعد مضادًا للبكتيريا ويساعد على شد البشرة.

زيت زهر البرتقال

يعتبر زيت زهر البرتقال من أفضل أنواع الزيوت للبشرة، لكن وجوده نادر للغاية، ولا بد من الحصول عليه من مصدر موثوق فيه، فهو يحتوي على مادة كيميائية معروفة باسم “سترات” التي تساعد على تجديد خلايا بشرتك وشد الجلد.

زيت اللافندر

بالإضافة إلى ذلك، فإن زيت اللافندر من أفضل الزيوت للبشرة، فهو يعمل على التئام الجروح ويساعد البشرة على التعافي من حروق الشمس، كما يقوم زيت اللافندر بتجديد بشرتك فور استخدامه، وذلك لأنه يحتوي على مضادات للأكسدة، ولكن ينبغي تخفيفه بعيدًا عن الجلد.

زيت بذور العنب

كما يحتوي زيت بذور العنب على مواد تساعد على تعزيز تجديد خلايا الجلد ويحافظ على مرونة الجلد، إلى جانب أنه يحتوي على عدة مركبات قابضة للمسام ويدخل في العديد من منتجات مكافحة الشيخوخة والحفاظ على الشباب.