رئيس كوريا يعرب عن تقديره لجهود الرئيس السيسى في تسوية الأزمات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس “لي جاي ميونج”، رئيس جمهورية كوريا.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين تبادلا التهاني بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث أعرب الرئيس الكوري عن شكره وتقديره للرئيس السيسى على استقباله لمبعوثه الخاص في سبتمبر 2025، مشيراً إلى أن اللقاء كان مثمراً وأسفر عن نتائج ملموسة. من جانبه، جدّد الرئيس تهنئته للرئيس الكوري بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية في يونيو 2025، مؤكداً تطلعه إلى استقباله في القاهرة في أقرب فرصة، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.