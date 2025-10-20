نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تختتم مؤتمر الذكاء الاصطناعي الدولي بإطلاق رؤية عالمية لمستقبل أكثر ذكاءً وإنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شكّل المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة CU-AI Nexus 2025 حدثًا استثنائيًا جمع بين صُنّاع القرار وقادة الفكر ورواد الصناعة والابتكار، بمشاركة أكثر من ٣٥٠ متحدثًا وخبيرًا متخصصًا، وما يزيد على ٢٠ ألف مشارك من مختلف القطاعات.

وقد هدف المؤتمر إلى إيجاد لغة حوار مشتركة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي، لوضع رؤية موحدة لمستقبل الذكاء الاصطناعي محليًا ودوليًا.

جامعة القاهرة.. منصة فكرية تقود التحول

وخلال فعاليات المؤتمر، نُظّمت أكثر من ثمانين جلسة وملتقى علمي شارك فيها نخبة من العلماء والخبراء والطلاب، مما رسّخ مكانة جامعة القاهرة كمنارة فكرية تقود التحول نحو ذكاء اصطناعي مسؤول وشامل، يوازن بين الابتكار والتنمية المستدامة، ويجعل من العلم والتكنولوجيا ركيزتين أساسيتين للتقدم الإنساني.

وانطلاقًا من الرؤية الوطنية لجمهورية مصر العربية ودورها الريادي في دعم التعاون الإفريقي والدولي في مجالات الذكاء الاصطناعي، خلص المؤتمر — بعد مناقشات وتوصيات ثرية — إلى مجموعة من النتائج الجوهرية والالتزامات الملحّة التي تؤكد أهمية الابتكار الأخلاقي والتنمية الشاملة والإدماج المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وجاءت على النحو التالي:

الرؤية الوطنية ومواءمة السياسات

عرض الوزراء وكبار المسؤولين خريطة الطريق الاستراتيجية لمصر لدمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والتعليم والعمل والاتصالات، مؤكدين أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة محورية لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة المؤسسات.

كما شددت الجلسات على ريادة مصر في الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، على أسس من الشفافية واحترام حقوق الإنسان والاستدامة والرقابة البشرية الواعية.

الابتكار وريادة الأعمال في قلب التحول الصناعي

تناول رواد الأعمال والرؤساء التنفيذيون كيف يتيح الذكاء الاصطناعي فرصًا غير مسبوقة للنمو والمنافسة العالمية للشركات الناشئة، مؤكدين أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع الوصول إلى موارد الحوسبة المتقدمة مثل وحدات معالجة الرسومات (GPU)، وتشجيع سياسات البيانات المفتوحة لدفع عجلة الابتكار.

كما دعت الجلسات إلى وضع تشريعات مرنة تحفّز الإبداع، وتنمية الكفاءات الشابة، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال القائمة على النماذج مفتوحة المصدر لتقليل الحواجز أمام دخول السوق.

البحث العلمي في خدمة الإنسان

ناقشت الجلسات الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في الطب والتمريض وعلوم الليزر والأمن السيبراني والصناعات المستدامة، واستعرضت تطبيقات التشخيص التنبئي وأنظمة المستشفيات الذكية والكشف التزييف الرقمي.

وأكد المؤتمر قدرة مصر المتنامية على تحويل البحث العلمي إلى حلول عملية وأخلاقية تخدم المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة توافر قواعد بيانات ضخمة وآمنة، وقدرات حوسبية متقدمة، لتسريع الانتقال من البحث إلى التطبيق العملي.

حوكمة وتشريعات تحمي القيم الإنسانية

ناقش خبراء القانون والتقنية أهمية وضع أطر تشريعية واضحة تنظم استخدامات الذكاء الاصطناعي بما يضمن الشفافية والمساءلة والعدالة.

ودعا المؤتمر إلى إقامة شراكات متعددة الأطراف بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، لضمان توافق التطورات التقنية مع القيم الأخلاقية وحقوق الإنسان وحماية البيئة.

التعليم والتمكين من أجل المستقبل

أكدت الجلسات أهمية نشر الوعي بالذكاء الاصطناعي ودمجه في منظومات التعليم والتدريب بما يتواكب مع متطلبات المستقبل.

وتم التأكيد على تمكين المرأة ودعم ذوي الهمم وضمان تكافؤ الفرص في وظائف المستقبل، إضافةً إلى ضرورة ربط المناهج الدراسية بسوق العمل وتعزيز التعليم القائم على المهارات والإبداع.

تعاون قاري ودولي لتعزيز الذكاء الاصطناعي الأخلاقي

جدد المؤتمر التزام مصر بدعم الحوار الإفريقي والدولي حول الذكاء الاصطناعي، والعمل على تبادل الخبرات وبناء القدرات بين الدول، داعيًا إلى اعتماد مبادئ مشتركة للذكاء الاصطناعي الأخلاقي تتماشى مع توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون عبر الحدود لنشر المعرفة والتكنولوجيا في دول الجنوب العالمي.

دعوة إلى العمل الجماعي والمسؤول

اختتم مؤتمر جامعة القاهرة أعماله بإطلاق دعوة موحدة للتحرك الجماعي والمسؤول نحو بناء أنظمة ذكاء اصطناعي ذكية وعادلة في آنٍ واحد — أنظمة تُسخّر الابتكار لخدمة الإنسان، وتحترم القيم الإنسانية، وتسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

كما دعا المؤتمر الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والشركات والمجتمع المدني إلى الالتزام بالحوكمة الرشيدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي العام (AGI) والذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، لما تمثله من فرص هائلة ومخاطر تتطلب شفافية وتعاونًا دوليًا فعالًا.

جامعة القاهرة تؤكد التزامها بالريادة والمسؤولية

وفي ختام الفعاليات، جدّدت جامعة القاهرة تأكيد التزامها بمواصلة دورها القيادي في دعم مسيرة الذكاء الاصطناعي المسؤول، برؤية طموحة، ونهج أخلاقي منفتح على التعاون المحلي والإقليمي والدولي.

ونلتقي بكم في CU-AI Nexus 2026 في أكتوبر المقبل، لنواصل معًا رحلة الابتكار والمسؤولية نحو مستقبلٍ أكثر ذكاءً وإنسانية.