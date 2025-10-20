الارصاد: غدا ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة وشبورة صباحية على أغلب الأنحاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أكتوبر 2025 09:20 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس غدًا استمرار ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، مع بقاء الأجواء معتدلة في الفترات الصباحية وحارة نسبيًا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ومن المنتظر أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، مع نشاط خفيف للرياح في بعض المناطق.

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، محذرة من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق. وأضافت أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مطالبة قائدي المركبات بتوخي الحذر وتهدئة السرعة.

كما لفتت التوقعات إلى فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية الغربية خلال فترات متقطعة من اليوم، دون تأثير على الأنشطة اليومية.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بمتابعة النشرات الجوية أولًا بأول وارتداء ملابس خريفية مناسبة خاصة في ساعات الليل المتأخرة، مع استمرار تحسن الأجواء بشكل عام.