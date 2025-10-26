نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 في مختلف البنوك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 في مختلف البنوك، وسط متابعة دقيقة من الأسواق المحلية لحركة العملات الأجنبية.

في البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار نحو 47.42 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، فيما بلغ في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التي سجلها بنك الإسكندرية.

أما على صعيد الاحتياطيات النقدية، فقد أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطي الأجنبي ارتفع ليصل إلى 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، بزيادة قدرها 214 مليون دولار عن شهر يوليو الماضي، الذي بلغ فيه الاحتياطي 49.036 مليار دولار.

وفي سياق متصل، شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، لتسجل26.6 مليار دولا مقابل 18.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 47.2%، ما يعكس تحسنًا في تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.

تحمل هذه الأرقام دلالات إيجابية على أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، إذ يعكس ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية ودعم استقرار العملة المحلية، كما أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تمثل مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة يسهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على الدولار.

ومن ناحية أخرى، فإن استقرار سعر الدولار أمام الجنيه يشير إلى توازن نسبي في سوق الصرف خلال الوقت الحالي، خاصة في ظل سياسات البنك المركزي الهادفة إلى ضبط الأسعار وتحجيم التقلبات، مع مراقبة تأثير المتغيرات العالمية مثل أسعار الفائدة الأمريكية وأسعار الطاقة على الاقتصاد المحلي.