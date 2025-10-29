وزارة الاتصالات تصدر طوابع تذكارية لتوثيق الحدث التاريخي لافتتاح المتحف المصري الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 06:32 مساءً - كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجموعة طوابع تذكارية جديدة مزودة بتقنية الـ "QR Code" من خلال البريد المصرى لتوثيق الحدث التاريخى لافتتاح المتحف المصرى الكبير الذى يعد أحد أهم وأضخم المشروعات الثقافية والحضارية فى القرن الحادى والعشرين، ويمثل أيقونة جديدة تضاف إلى سجل إنجازات الدولة فى الحفاظ على تراثها الإنسانى العريق والترويج له عالميًا.

وأكد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المتحف المصرى الكبير يمثل صرحًا حضاريًا عالميًا يجسد عراقة مصر وحضارتها الخالدة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توثيق حدث الافتتاح التاريخى من خلال إصدار مجموعة من الطوابع التذكارية التى تُخلد هذه اللحظة الفارقة فى مسيرة الدولة المصرية الحديثة.

طابع المتحف المصري الكبير