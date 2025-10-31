شاهد ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثانية عشرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 أكتوبر 2025 06:32 مساءً - انتهت منافسات الأسبوع الثانى عشر لبطولة الدوري المصري، وتأجلت مباراة بيراميدز وإنبي في الجولة الـ 12 بسبب انشغال بيراميدز لخوض مباراة إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر سيراميكا جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، وشهدت هذه الجولة تعادل الأهلى مع بتروجت 1-1، والزمالك مع البنك الأهلى بنفس النتيجة.

جدول ترتيب الدوري المصري:

1- سيراميكا : 23 نقطة

2- الأهلي: 22 نقطة

3- المصري: 19 نقطة

4- الزمالك: 19 نقطة

4- وادي دجلة: 19 نقطة

6- إنبي: 18 نقطة

7- بيراميدز: 17 نقطة

8- زد: 16 نقطة

9- غزل المحلة: 15 نقطة

10- سموحة: 15 نقطة

11- مودرن سبورت: 15 نقطة

12- بتروجيت: 15 نقطة

13- الجونة: 15 نقطة

14- البنك الأهلي: 15 نقطة

15- حرس الحدود: 12 نقطة

16- طلائع الجيش: 10 نقاط

17- المقاولون العرب: 9 نقاط

18- فاركو: 9 نقاط

19- الاتحاد السكندري: 8 نقاط

20- كهرباء الإسماعيلية: 8 نقاط

21- الإسماعيلي: 7 نقاط