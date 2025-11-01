"مدبولي" و"سلام" يترأسان غدا اجتماع اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 03:21 مساءً - استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم بمطار القاهرة الدولي، الدكتورنواف سلام، رئيس وزراء لبنان؛ الذي وصل القاهرة على رأس وفد رسمي رفيع المستوى؛ لحضور اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة بين البلدين. وحضر مراسم الاستقبال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ولدى وصوله مطار القاهرة الدولي، أُقيمت مراسم استقبال رسمية للدكتور نواف سلام، والوفد المرافق له، وشهدت مراسم الاستقبال عزف السلاميْن الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية لبنان الشقيقة، أعقبه استعراض حرس الشرف.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورنواف سلام، رئيس وزراء لبنان، غدا، جلسة مباحثات ثنائية، يعقبها انعقاد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة برئاسة رئيسي وزراء البلدين؛ حيث ستتم مناقشة واستعراض عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين في عدد من المجالات؛ في إطار السعي لتوطيد علاقات التعاون خلال المرحلة المقبلة.