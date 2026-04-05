”لا تفوتك” موعد مباراة إنتر ميامي ضد أوستن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 01:26 صباحاً - تتجه أنظار محبي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نحو المواجهة المرتقبة التي يخوضها فريقه إنتر ميامي حينما يستضيف فريق أوستن على أرضية ملعب "نوفو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الأمريكي لموسم 2026، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين للفريقين.

​موقف إنتر ميامي وأوستن قبل مواجهة الليلة

​يدخل إنتر ميامي المباراة وعينه على النقاط الثلاث لتحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث أظهرت النتائج الأخيرة تذبذباً في المستوى (فوز، تعادلان، وخسارتان في آخر 5 مواجهات)، مما يجعل رفاق ميسي تحت ضغط كبير لفرض سيطرتهم مبكراً والعودة إلى نغمة الانتصارات المتتالية.

​أما فريق أوستن، فيدخل اللقاء بروح معنوية مرتفعة نسبياً بعد تحقيقه الفوز في مباراته الأخيرة، ويسعى لاستغلال هذه الصحوة لتعطيل ترسانة نجوم ميامي. وتاريخياً، يسود الحذر بين الفريقين حيث انتهى آخر لقاء جمعهما بالتعادل، مما يزيد من إثارة هذه الموقعة لكسر حالة التعادل التاريخية بينهما.

​موعد مباراة إنتر ميامي ضد أوستن

​من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 5 أبريل 2026، في التوقيتات التالية:

​الساعة 01:30 صباحاً: بتوقيت القاهرة.

​الساعة 02:30 صباحاً: بتوقيت مكة المكرمة.

​كيفية مشاهدة المباراة بث مباشر

​يمكن للمشجعين متابعة اللقاء حصرياً عبر تطبيق Apple TV، الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات الدوري الأمريكي حول العالم، والذي يوفر تغطية شاملة للمباراة لحظة بلحظة.