اطّلع على مجانًا القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 01:26 صباحاً - تتجه الأنظار إلى استكمال منافسات الموسم الجديد من الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث يخوض إنتر ميامي مواجهة مرتقبة على ملعبه أمام أوستن إف سي في لقاء الجولة السادسة، الذي يحمل طابعاً خاصاً من الندية والإثارة لفك الارتباط النقطي وتحسين المسار.

إنتر ميامي يواجه أوستن في اختبار القوة

يدخل رفاق ليونيل ميسي التحدي بطموحات كبيرة للعودة إلى نغمة الانتصارات، واضعين نصب أعينهم استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض الإخفاقات الأخيرة، وإثبات أن الفريق يمتلك النفس الطويل للمنافسة على صدارة الجدول، خاصة مع الحالة الفنية المتصاعدة لخصمهم الذي بدأ يجد طريقه في المسابقة.

ويخوض إنتر ميامي المواجهة بقيادة الأسطورة الأرجنتيني ميسي، الذي يمثل القوة الضاربة في تشكيلة الفريق، إذ يعوّل عليه المدرب لصناعة الفارق بلمساته الحاسمة أمام دفاعات "أوستن" التي ستحاول فرض رقابة لصيقة على مفاتيح لعب أصحاب الأرض للخروج بنتيجة إيجابية من قلب ملعب "نو".

موعد مباراة إنتر ميامي ضد أوستن إف سي

الساعة 11:30 مساءً: بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس (السبت 4 أبريل).

الساعة 01:30 صباحاً: بتوقيت القاهرة (فجر الأحد 5 أبريل).

الساعة 02:30 صباحاً: بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة 03:30 صباحاً: بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة وطرق المشاهدة لمباراة إنتر ميامي ضد أوستن

لا تمتلك أي شبكة تلفزيونية عربية حقوق نقل مباريات الدوري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يجعل المتابعة التلفزيونية عبر القنوات الفضائية التقليدية غير متاحة للجماهير في المنطقة.

ويمكن للمشجعين متابعة اللقاء وكافة مباريات البطولة عبر البث الرقمي من خلال منصة Apple TV عبر باقة (MLS Season Pass)، التي توفر النقل الحصري والوحيد للمسابقة في مختلف أنحاء العالم بجودة عالية، مع تغطية خاصة لتحركات النجم الأرجنتيني طوال المباراة.