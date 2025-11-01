نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء قبل حفل الافتتاح: المتحف المصري الكبير صرح حضاري عالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد قبل بدء فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، أن فكرة إنشاء هذا الصرح الحضاري الفريد تعود إلى ما يقرب من ثلاثين عامًا، حيث بدأت الدولة خطواتها الأولى من خلال دراسات فنية ومسابقات معمارية دولية لاختيار أفضل تصميم للمتحف، إلا أن المشروع مر بفترة توقف طويلة بعد أحداث عام 2011 قبل أن تعود عجلة العمل بقوة بتوجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال المشروع على أكمل وجه.

وأشار مدبولي إلى أن الجزء الأكبر من أعمال التنفيذ والتشطيب والإنشاء تم خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية فقط، مما جعل المتحف يخرج إلى العالم في أروع صورة تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لكل من ساهم في تنفيذ هذا المشروع العملاق، مؤكدًا أن افتتاح المتحف يعد حدثًا استثنائيًا في تاريخ مصر الحديث ورسالة حضارية تؤكد قدرة الدولة على إنجاز المشروعات الكبرى بالشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وخص مدبولي بالشكر رجال القطاع الخاص الوطني الذين دعموا حفل الافتتاح، ومن بينهم هشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى، والمهندس محمد منصور رئيس مجموعة منصور وشركة مان كابيتال، والمهندس أحمد عز رئيس مجموعة حديد عز، والمهندس حسن علام رئيس شركة حسن علام القابضة، ومحمد الأتريبي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ممثلًا لتحالف البنوك، والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة للتنمية العمرانية، مؤكدًا أن هذه الشراكة نموذج ناجح للتعاون في المشروعات القومية الكبرى.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته قائلًا إن افتتاح المتحف المصري الكبير يوم تاريخي لمصر ورسالة فخر لكل مواطن، متمنيًا أن يشهد المستقبل مزيدًا من الإنجازات التي تليق بالشعب المصري العريق.