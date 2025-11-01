نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ أبرز تصريحات مدبولي في المؤتمر الصحفي قبل افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم تاريخي واستثنائي لمصر والعالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبرز تصريحات مدبولي في المؤتمر الصحفي قبل افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم تاريخي واستثنائي لمصر والعالم

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر المتحف المصري الكبير، عن سعادته وفخره كمواطن مصري قبل أن يكون مسؤولًا في الحكومة، قائلًا إن اليوم يمثل لحظة فريدة واستثنائية يشهد فيها المصريون افتتاح واحد من أعظم الصروح الثقافية في العالم.

وأضاف أن هذا المشروع هو حلم طال انتظاره لسنوات طويلة، وها هو اليوم يتحقق كهدية من مصر إلى العالم بأسره، من دولة يعود تاريخها لأكثر من سبعة آلاف عام وتحتضن مزيجًا من حضارات الإنسانية المتعاقبة.

30 عامًا من الحلم إلى الحقيقة

استعرض رئيس الوزراء تاريخ فكرة إنشاء المتحف، موضحًا أنها بدأت منذ نحو ثلاثين عامًا عبر سلسلة من الدراسات الفنية والمسابقة الدولية لاختيار التصميم المعماري، قبل أن تتوقف الأعمال لفترة بسبب الظروف التي مرت بها البلاد بعد عام 2011.

وأشار إلى أن المشروع عاد للحياة مجددًا بفضل توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استكماله على أكمل وجه ليعكس وجه مصر الحضاري أمام العالم.

الإنجاز الأكبر تحقق خلال السنوات الأخيرة

أكد مدبولي أن الجزء الأكبر من أعمال التنفيذ والتشطيب تم خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول والإرادة القوية لإنجاز هذا المشروع العملاق.

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير يعد بحق “مشروعًا عالميًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى”، موجها التحية لكل من شارك في مراحل إنشائه، من فكرة البداية وحتى لحظة الافتتاح الرسمي.

شكر خاص للقطاع الخاص الوطني

واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لرجال القطاع الخاص الوطني الذين أسهموا في تنظيم حفل الافتتاح، ومنهم:

هشام طلعت مصطفى – رئيس مجموعة طلعت مصطفى للتنمية

المهندس محمد منصور – رئيس مجموعة منصور وشركة مان كابيتال للاستثمار

المهندس أحمد عز – رئيس مجموعة حديد عز

المهندس حسن علام – رئيس شركة حسن علام القابضة

محمد الإتربي – رئيس البنك الأهلي المصري، ممثلًا لتحالف البنوك الممولة

المهندس خالد محمود عباس – رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

وأوضح مدبولي أن هذا التعاون يمثل نموذجًا مشرفًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنظيم الأحداث القومية الكبرى والمشروعات الوطنية العملاقة.

ختام المؤتمر: يوم فخر لكل المصريين

اختتم مدبولي كلمته قائلًا: "اليوم هو يوم فخر واعتزاز لكل المصريين، ونسأل الله أن يكون القادم كله خيرًا وسعادةً لهذه الدولة العظيمة."