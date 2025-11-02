جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام المصري فى الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 نوفمبر 2025 07:28 مساءً - أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة المصري المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأحد، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز.



تشكيل الأهلي أمام المصري



ويضم تشكيل الأهلي كلاً من:

ـ حراسة المرمى: محمد الشناوى

ـ خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعى - محمد هانى - كوكا

ـ خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - تريزيجيه - زيزو

ـ خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - جراديشار

3 فوز وتعادل و5 أهداف حصاد توروب مع الأهلى قبل مواجهة المصري الليلة



يدخل الدنماركى ييس توروب، المدير الفنى للنادى الأهلى، مباراته الخامسة اليوم، الأحد، حينما يقود المارد الأحمر أمام المصري البورسعيدي فى دوري نايل، ويبحث عن الفوز الرابع مع الأهلى بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادل فى مباراة، وسجل الفريق تحت قيادته 5 أهداف وتلقت شباكه هدفين منذ توليه المسئولية خلفاً لعماد النحاس المدرب المؤقت.



القيمة التسويقية للأهلى والمصري



تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 38 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للمصري البورسعيدى 9.65 مليون يورو، ما يعنى أن المارد الأحمر يقارب 4 أضعاف قيمة كتيبة نبيل الكوكى.



مشوار الأهلي في الدوري



افتتح فريق الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لبطولة الدوري بالتعادل 2-2 مع مودرن سبورت، ثم فاز على فاركو 4-1 ولم يلعب في الجولة الثالثة بسبب نظام المسابقة التي تجمع بين 21 فريقا فقط ثم خسر من بيراميدز 2-0 ثم تعادل مع انبى بهدف لكل فريق ثم واجه فاز على سيراميكا 1-0 ثم فاز على حرس الحدود 3-2 ثم فاز على الزمالك 2-1 ثم فاز على كهرباء الاسماعيلية 4-2 ثم فاز على الاتحاد السكندرى 2-1 ثم تعادل مع بتروجت 1-1.