جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 نوفمبر 2025 08:24 مساءً - حقق فريق الزمالك فوزاً مهماً على طلائع الجيش بنتيجة 3 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري، فى أول مباراة يقودها أحمد عبد الرؤوف المدير الفني الحالي للفارس الأبيض، بعدما تم توجيه الشكر للبلجيكى يانيك فيريرا، وقبل السفر إلى الإمارات للمشاركة فى السوبر المصرى خلال الفترة من 6 لـ 9 من الشهر الجارى.

سجل ناصر ماهر هدف التقدم لفريق الزمالك فى شباك طلائع الجيش فى الدقيقة 5، وتعرض البرازيلى خوان بيزيرا لإصابة عضلية دفعته للبكاء ليغادر الملعب ويدخل عدى الدباغ بدلاً منه.

كما فاز بيراميدز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ13 للدورى، تقدم مروان حمدى لبيراميدز في الشوط الأول، وأضاف أحمد عاطف قطة الهدف الثانى للفريق السماوى في الدقيقة 80 من عمر اللقاء ، قبل أن يسجل كريم الديب هدف الإتحاد السكندرى الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 86.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش



وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش وبيراميدز على الاتحاد كالتالي:

1- سيراميكا 23 نقطة

2- الزمالك 22 نقطة

3- الأهلي 22 نقطة

4- بيراميدز 20 نقطة

5- المصري 19 نقطة

6- وادي دجلة 19 نقطة

7- إنبي 18 نقطة

8- غزل المحلة 16 نقطة

9- زد إف سي 16 نقطة

10- مودرن سبورت 16 نقطة

11- البنك الأهلي 15 نقطة

12- سموحة 15 نقطة

13- بتروجيت 15 نقطة

14- الجونة 15 نقطة

15- حرس الحدود 12 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- الإسماعيلي 10 نقاط

18- طلائع الجيش 10 نقاط

19- المقاولون العرب 9 نقاط

20- الاتحاد السكندري 8 نقاط

21- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط