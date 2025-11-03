نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- التضامن تعلن موعد قرعة حج الجمعيات الأهلية 2026.. وإعلان النتائج منتصف نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استعدادها الكامل لإجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م، وذلك بعد توجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، بتيسير جميع الإجراءات أمام أعضاء الجمعيات الراغبين في أداء فريضة الحج، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات خلال مراحل التقديم والاختيار.

موعد إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية

تجري الوزارة القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، وذلك منتصف شهر نوفمبر الجاري، وبحضور ممثلين رسميين من مختلف المحافظات، لضمان الشفافية والعدالة في اختيار الحجاج.

وتتم القرعة وفق نسبة الطلبات المقدمة في كل محافظة، مع الالتزام بالمستويات المعتمدة لبرامج الحج، إضافة إلى تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا لضمان تقديم أعلى مستوى من التنظيم والمتابعة خلال الرحلة.

إعلان نتائج قرعة حج الجمعيات الأهلية

بعد الانتهاء من عملية الاختيار الإلكتروني، سيتم إعلان النتائج النهائية على النحو الآتي:

أسماء الفائزين الأصليين

قائمة الاحتياطي بنسبة 30%

وتُنشر النتائج عبر:

الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي

موقع المؤسسة القومية لتيسير الحج

المديريات والإدارات الاجتماعية في المحافظات

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الجمهور من الاطلاع على النتائج بسهولة وشفافية تامة.

تسهيلات كبيرة للمتقدمين هذا العام

أكدت وزيرة التضامن أن الوزارة تعمل على:

تيسير عملية التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية

تطوير إجراءات الفحص والمراجعة

ضمان سرعة إنهاء الإجراءات التنظيمية والإدارية

توفير مشرفين مدربين لمرافقة الحجاج طوال مدة الرحلة

التنسيق الكامل مع بوابة الحج والعمرة المصرية لضمان انسيابية العمل

وتعد منظومة الحج التابعة لوزارة التضامن من أكثر البرامج انتظامًا، وتحرص الوزارة على تطويرها سنويًا لضمان راحة الحجاج وجودة الخدمات المقدمة لهم.