نائب وزير الخارجية يلتقي بمجموعة من الشباب المصريين الدارسين بالخارج

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز التواصل مع أبنائها في مختلف دول العالم، وفي ضوء الأهمية التي توليها لرعاية أبنائها من الشباب فى الخارج وربطهم بوطنهم الأم وتعزيز روح الانتماء لديهم، عقد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاءً افتراضيًا مع مجموعة من الشباب المصريين الدارسين بالخارج فى عدد من الدول ومنها فرنسا وروسيا وايطاليا والمملكة المتحدة واستراليا وغيرها أعضاء شبكة YENA وهى الشبكة المخصصة لربط شباب المصريين الدارسين بالخارج وتضم عدد كبير من شباب الباحثين والطلاب المصريين المتميزين في مختلف التخصصات.

استهل نائب الوزير كلمته بالتأكيد على اهتمام الدولة بأبنائها في الخارج، مشيرًا إلى الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الخارجية والهجرة للتواصل مع الشباب المصريين بالخارج والاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم والعمل على تلبيتها، إلى جانب تطوير آليات جديدة للتواصل المباشر معهم، ومنها هذا اللقاء وكذلك الصالون الثقافي الذي تعقده الوزارة بصفة دورية، كما دعا الشباب لممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في رسم مستقبل وطنهم من خلال المشاركة في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.

استعرض نائب الوزير أبرز مبادرات الوزارة الموجهة إلى ابناء مصر فى الخارج ومنها تسهيل التحويلات المالية، وإتاحة فتح الحسابات البنكية من الخارج من خلال توقيع البروتوكول الخاص بمبادرة "افتح حسابك في مصر" بالتعاون مع البنك الأهلي وبنك مصر، وكذلك توفير وحدات سكنية وأراضٍ بمزايا خاصة، فضلًا عن مبادرات التعليم والتأمين، مؤكدًا حرص الدولة على تقديم رعاية شاملة لأبنائها في الخارج.

شارك في الاجتماع من المجلس الأعلى للجامعات كلًا من أ.د. مني هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات وأستاذة هناء عبد الرحمن، مدير عام الإدارة العامة لمعادلة الدرجات العلمية، وكذلك من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة د. أحمد الحلفاوي مدير عام بالإدارة المركزية لريادة الأعمال، وقد قامت ممثلة المجلس الأعلى للجامعات بالرد علي الاستفسارات العديدة التي أثارها شباب الدارسين حول موضوع إجراءات معادلة شهاداتهم الجامعية، كما قام ممثل الهيئة العامة للاستثمار باستعراض ما تقدمه الهيئة من دعم واستشارات لرواد الأعمال، بالإضافة إلي الخطوات الخاصة بإنشاء الشركات والمزايا التي تقدمها الدولة لتشجيع رواد الأعمال علي الاستثمار في مصر.

حرص السفير نبيل حبشي على الاستماع إلى استفسارات ومقترحات الشباب المشاركين فى الاجتماع والرد عليها، منوهًا إلى حرص وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على استقبال كافة مقترحات أبناء مصر بالخارج واستفساراتهم فى اى وقت من خلال آليات التواصل العديدة التي تتيحها الوزارة.

في ختام اللقاء، أشاد نائب الوزير بالدور الفاعل الذى يقوم به شباب المصريين بالخارج في تمثيل مصر بصورة مشرفه، معربًا عن تقديره البالغ لما يبدوه هؤلاء الشباب من روح الانتماء والولاء لمصر، ودعا إلى استمرار تلاحم المصريين في الداخل والخارج لدعم الاقتصاد الوطني وصون المصالح المصرية.