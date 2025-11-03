أخبار مصرية

استقبال حافل بالورود لبعثة الأهلي في الإمارات استعدادا للسوبر.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • استقبال حافل بالورود لبعثة الأهلي في الإمارات استعدادا للسوبر.. صور 1/6
  • استقبال حافل بالورود لبعثة الأهلي في الإمارات استعدادا للسوبر.. صور 2/6
  • استقبال حافل بالورود لبعثة الأهلي في الإمارات استعدادا للسوبر.. صور 3/6
  • استقبال حافل بالورود لبعثة الأهلي في الإمارات استعدادا للسوبر.. صور 4/6
  • استقبال حافل بالورود لبعثة الأهلي في الإمارات استعدادا للسوبر.. صور 5/6
  • استقبال حافل بالورود لبعثة الأهلي في الإمارات استعدادا للسوبر.. صور 6/6

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 نوفمبر 2025 06:32 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للنادي  عبر فيس بوك صورا من استقبال فريقها بالورود في الإمارات استعدادا للمشاركة في السوبر المصري.

 

وصول بعثة الأهلي للإمارات

559392030_1383474833146781_9151319104669737384_n

حسين الشحات لاعب الأهلى فى المطار

 

574247153_1383474826480115_1666385618295712903_n_مروان عطية لاعب الأهلى مع البعثة فى الإمارات 

 

574998335_1383475243146740_4653989715087311010_nمحمد شكرى لاعب الأهلى فى المطار 

 

575092931_1383475116480086_513206741473426850_n

_محمد مجدى أفشة لاعب الأهلى فى مطار أبو ظبى

 

575180026_1383474736480124_8048062583480066048_n

_محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى فى المطار 

 

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي إلى مطار دبي منذ قليل، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري، ويستعد الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي البطولة.

وكان الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، قد قرر اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة للسفر إلى الإمارات بمن فيهم اللاعبون الذين يخضعون لبرامج علاجية وتأهيلية.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا