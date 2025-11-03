استقبال حافل بالورود لبعثة الأهلي في الإمارات استعدادا للسوبر.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 نوفمبر 2025 06:32 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك صورا من استقبال فريقها بالورود في الإمارات استعدادا للمشاركة في السوبر المصري.

وصول بعثة الأهلي للإمارات

حسين الشحات لاعب الأهلى فى المطار

_مروان عطية لاعب الأهلى مع البعثة فى الإمارات

محمد شكرى لاعب الأهلى فى المطار

_محمد مجدى أفشة لاعب الأهلى فى مطار أبو ظبى

_محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى فى المطار

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي إلى مطار دبي منذ قليل، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري، ويستعد الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي البطولة.

وكان الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، قد قرر اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة للسفر إلى الإمارات بمن فيهم اللاعبون الذين يخضعون لبرامج علاجية وتأهيلية.