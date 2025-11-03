تعرف على موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى السوبر المصري 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 نوفمبر 2025 08:28 مساءً - يخوض فريق الكرة بالأهلي مساء اليوم ،الثلاثاء، أول مران في الإمارات استعداداً لبطولة السوبر المصري التي يستهلها بعد غد الخميس، بمواجهة سيراميكا في نصف نهائي البطولة، على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز على لقب البطولة الأحد المقبل.

موعد مباراة الاهلى وسيراميكا فى السوبر المصري 2025

يترقب جمهور الأهلى موعد مباراة الفريق المقبلة أمام فريق سيراميكا فى نصف نهائى بطولة السوبر المصري 2025 ، والمقرر إقامتها فى الإمارات، فى الخامسة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

الأندية المشاركة فى السوبر المصري

حسمت فرق، الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا بطل كأس الرابطة تأهلها لمنافسات السوبر المصري، فيما يشارك بيراميدز بالكارت الذهبي.

الاهلى بطل السوبر الاخير

وتوج الأهلي بلقب النسخة الأخيرة من السوبر المصري والذي أقيم في الإمارات، وحصد الأهلي اللقب وقتها بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح. وحسم الأهلي لقب السوبر المصري 15 مرة ليصبح الأكثر تتويجا بلقب البطولة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب.

جوائر بطولة السوبر

يحصل الفريق الفائز بلقب بطولة السوبر المصرى، التى ستقام فى الإمارات فى الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر الجاري، على 300 ألف دولار، على أن يحصل الفريق الوصيف على 200 ألف دولار.

كما يحصل كل فريق مشارك فى البطولة، وهم: الأهلى والزمالك وبيراميدز وسيراميكا على 50 ألف دولار نظير المشاركة.