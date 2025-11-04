أخبار مصرية

البنك المركزي يطلق مبادرة «افتح حسابك في مصر» لتسهيل فتح الحسابات للمصريين بالخارج عبر السفارات والقنصليات

0 نشر
0 تبليغ

  • البنك المركزي يطلق مبادرة «افتح حسابك في مصر» لتسهيل فتح الحسابات للمصريين بالخارج عبر السفارات والقنصليات 1/2
  • البنك المركزي يطلق مبادرة «افتح حسابك في مصر» لتسهيل فتح الحسابات للمصريين بالخارج عبر السفارات والقنصليات 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك المركزي يطلق مبادرة «افتح حسابك في مصر» لتسهيل فتح الحسابات للمصريين بالخارج عبر السفارات والقنصليات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - البنك المركزي يطلق مبادرة «افتح حسابك في مصر» لتسهيل فتح الحسابات للمصريين بالخارج عبر السفارات والقنصليات

أخبار مصر

الثلاثاء 04/نوفمبر/2025 - 02:16 م 11/4/2025 2:16:54 PM

صورة أرشيفية

أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة تحت عنوان «افتح حسابك في مصر»، بهدف تمكين المصريين العاملين بالخارج من فتح حسابات مصرفية بسهولة ويسر في كل من البنك المصري وبنك مصر، دون الحاجة إلى التواجد داخل البلاد، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي ودعم التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا