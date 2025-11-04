أحمد جودة - القاهرة - البنك المركزي يطلق مبادرة «افتح حسابك في مصر» لتسهيل فتح الحسابات للمصريين بالخارج عبر السفارات والقنصليات

أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة تحت عنوان «افتح حسابك في مصر»، بهدف تمكين المصريين العاملين بالخارج من فتح حسابات مصرفية بسهولة ويسر في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، دون الحاجة إلى التواجد داخل البلاد، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي ودعم التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج.