صحف العالم: محمد صلاح منح مدافع ريال مدريد درسًا فى فنون الكرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 نوفمبر 2025 12:32 مساءً - استعاد النجم المصرى محمد صلاح بريقه من جديد، بعدما ساهم فى الفوز الثمين الذى حققه فريق ليفربول الإنجليزى على ريال مدريد الإسبانى بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابع بمرحلة الدورى فى بطولة دورى أبطال أوروبا.



محمد صلاح يتألق فى مباراة ريال مدريد وليفربول

وعلى الرغم أن هدف ليفربول الوحيد جاء عن طريق ماك أليستر، إلا أن محمد صلاح حظي بإشادة واسعة من مختلف وسائل الإعلام العالمية بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه أمام ريال مدريد.

وتحصل محمد صلاح على تقييم بلغ 8/10 من شبكة thisisanfield الإنجليزية، والتى قالت عنه "على الرغم من معاناة محمد صلاح خلال الأشهر الأخيرة فى استعادة مستواه المعهود من الموسم الماضى، فإنه رفض الاستسلام أمام متصدر الدورى الإسبانى وقدم أداءً يليق بمكانته".

وأضافت الشبكة: "فى بعض لحظات المباراة، ظهر محمد صلاح كما عهدناه فى أفضل فتراته، واستمتع بوضوح بمهمة مواجهة ألفارو كاريراس، حيث لقنه الملك المصرى درسًا فى فنون الكرة، وإذا كان هناك درس يمكن استخلاصه من مباراة ليفربول وريال مدريد، فهو أن الانسجام بين محمد صلاح وزملائه، وعلى رأسهم سوبوسلاى وبرادلى، يمثل المفتاح لاستعادة أفضل نسخة من النجم المصرى فى الوقت الحالى".

أما موقع "ليفربول إيكو"، فقد منح النجم المصرى تقييمًا 7 من 10 على أدائه أمام ريال مدريد، مشيرًا إلى أن المواجهة كانت صعبة أمام المدافع كاريراس، لكن محمد صلاح لم يتوقف عن المحاولة، وظل يمثل تهديدًا دائمًا لدفاع الريال كلما امتلك الكرة.

فى حين ذكرت شبك "سكواكا" العالمية المتخصصة فى إحصائيات كرة القدم، أن محمد صلاح واصل تألقه اللافت أمام أندية العاصمة الإسبانية، بعدما نجح فى تنفيذ أكثر من خمس مراوغات ناجحة خلال ثلاث مباريات في دورى أبطال أوروبا منذ عام 2020، أمام أتلتيكو مدريد عامى 2020، 2021، وأمام ريال مدريد هذا العام، مضيفة، "يبدو أن محمد صلاح يقدم أفضل عروضه الأوروبية أمام أندية مدريد".



محمد صلاح حديث صحف العالم بعد تألقه أمام الريال

لم تتوقف الإشادات التي تحصل عليها محمد صلاح عند هذا الحد بل اختارت شبكة "سوفا سكور" العالمية المتخصصة في الإحصائيات أيضًا عنوان "عودة الملك"، تعبيراً عن إشادتها بالمستوى الرائع الذي ظهر عليه النجم المصري أمام ريال مدريد.

وقالت الشبكة العالمية "اختار محمد صلاح فريق ريال مدريد ليكون ضحيته للرد على الانتقادات القوية، ليضم الفريق الملكي إلى قائمة ضحاياه، إذ تمكن من مراوغة مدافعي ريال مدريد 5 مرات خلال المباراة لتكون هي المباراة الثانية على التوالي حيث راوغ دفاعات أستون فيلا في المباراة الماضية بالدوري 5 مراوغات أيضًا".

وتابعت "محمد صلاح قدّم عرضًا فرديًا مميزًا أعاد فيه بريق الفريق الإنجليزي، بعدما شكل جبهة هجومية نارية تفوّق فيها تمامًا على كاريراس الظهير الأيسر لريال مدريد، والذي عاش واحدة من أسوأ لياليه منذ انضمامه للفريق الإسباني، ورغم تألق كاريراس أمام لامين يامال في الكلاسيكو السابق، إلا أنه بدا عاجزًا أمام سرعة ومهارة محمد صلاح، الذي تلاعب به مرارًا وتكرارًا على مدار الـ90 دقيقة، ليؤكد تفوقه الكامل في المواجهة الفردية".

وحصل النجم المصري على تقييم 7.8 من الشبكة العالمية، ليكون أفضل لاعبي ليفربول في اللقاء الذي شهد تألقًا دفاعيًا كبيرًا من الحارس تيبو كورتوا الذي حصل على أعلى تقييم وحرم محمد صلاح من تسجيل هدف محقق في الدقيقة 88 بعد تسديدة قوية تصدى لها ببراعة.