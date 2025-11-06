نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتفاق جديد لتعزيز التعليم الرقمي في مصر.. وزارة الاتصالات و"إتش بي" تطلقان أكاديمية عالمية لتدريب معلمي مدارس WE على الابتكار والتكنولوجيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقّعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم مع شركة "إتش بي - مصر" HP Egypt LLC، لتنفيذ البرنامج العالمي "أكاديمية إتش بي للابتكار والتعليم الرقمي" (HP IDEA) داخل مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

مبادرة عالمية لتمكين المعلمين

تأتي هذه المبادرة في إطار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتزويد المعلمين المصريين بالمهارات الرقمية وأحدث أساليب التدريس المعتمدة على التكنولوجيا.

وتهدف الأكاديمية إلى تطوير طرق التدريس والابتكار في التعليم، من خلال تدريب المعلمين على استخدام الأدوات الرقمية الحديثة، وبناء بيئة تعليمية قائمة على التفكير التصميمي والتعلم من أجل الفهم.

مدة المذكرة ومتابعة التنفيذ

تبلغ مدة العمل بمذكرة التفاهم عامين، وتنص على عقد اجتماعات ربع سنوية بين وزارة الاتصالات، وشركة HP، والشركة المصرية للاتصالات WE، لمراجعة معدلات التقدم في التنفيذ، وإعداد تقارير دورية لقياس الأثر وتوثيق التطوير في المدارس.

تدريب وشهادات دولية

بموجب الاتفاق، سيتم تدريب معلمين من مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية في مختلف المحافظات، لتزويدهم بأحدث الممارسات العالمية في مجال التعليم الرقمي والابتكار.

وسيحصل المشاركون على شهادات دولية من شركة HP كـ "زملاء HP IDEA" أو "منتسبين (Associates)"، تقديرًا لاجتيازهم البرنامج التدريبي العالمي.

شراكة استراتيجية للتحول الرقمي في التعليم

يمثل تنفيذ هذا البرنامج نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويجسد التزام الدولة بتحسين جودة التعليم الرقمي ورفع كفاءة المدارس استعدادًا للتحول الرقمي الشامل.

كما يعزز دمج أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتعلم، بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية ويُسهم في بناء جيل قادر على الابتكار والمنافسة.