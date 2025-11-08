القاضي أحمد بنداري: 105 مقرات بدأت استقبال الناخبين بثانى أيام التصويت بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 نوفمبر 2025 01:16 مساءً - قال أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات ، ومدير الجهاز التنفيذي للهيئة، إنه تم فتح التصويت في 105 مقرات انتخابية حتى الآن وسيتم فتح باقي المقرات تباعًاعلي مدار اليوم، معلنًا أنه تم انتهاء التصويت في أول لجنة وهي نيوزيلندا.

وأجرى القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالا عبر الفيديوكونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وذلك لإطلاع الرأي العام على مستجدات التصويت في ثاني أيام الاقتراع بالمرحلة الأولى من انتخابات المصريين في الخارج.

وتُجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 70 دائرة ب 14 محافظة ويتنافس فيها 1281 مرشحا بالنظام الفردي، و قائمة واحدة عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا، ويكون الاقتراع بالجولة الأولى في الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وتُجرى الإعادة بالخارج 1 و2 ديسمبر وبالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، ويتم إعلان نتيجة الإعادة 11 ديسمبر القادم.