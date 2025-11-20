نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - سبب استقالة أمين حزب الجبهة الوطنية بأسوان واعتذاره عن الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، ما تردد عن تقديم المرشح محمد مصطفى سليم استقالته من منصب أمين حزب الجبهة بمحافظة أسوان.

وأكد القصير، أن سليم ليس مرشحا عن الحزب في كوم أمبو، ولا يوجد أي مرشحين للحزب في تلك الدائرة.

وكانت أخبار قد انتشرت عن استقالة سليم من أمانة الحزب وانسحابه من الانتخابات.

أعلن المستشار محمد سليم اليوم اعتذاره رسميًا عن خوض انتخابات مجلس النواب 2025 بدائرة كوم أمبو في محافظة أسوان، كما قدّم استقالته من منصبه كأمين لحزب الجبهة الوطنية في أسوان، وذلك في بيان رسمي وجهه إلى أهالي المحافظة.

المستشار محمد سليم يوضح أسباب الانسحاب من انتخابات مجلس النواب

وقال المستشار محمد سليم في بيانه إنّه يتقدم بخالص الشكر والامتنان لأهالي أسوان عامة، ولأهالي دائرة كوم أمبو خاصة، تقديرًا للثقة والدعم اللذين منحهما له المواطنون، مؤكدًا أن دعمهم «وسام على صدره» وأن محبتهم «مكسب لا يضاهيه أي منصب».

وأوضح أنه تقدم للهيئة الوطنية للانتخابات بطلب رسمي للاعتذار عن استكمال السباق الانتخابي في كوم أمبو، بالتزامن مع استقالته من حزب الجبهة الوطنية، مشيرًا إلى أنّ قراره جاء بعد «وقفة مع النفس» لتقييم ما إذا كان الاستمرار هو القرار الأنسب في هذه المرحلة.

قرار الانسحاب من الانتخابات… بين المفاجأة والحكمة

وأكد سليم أن قراره قد يثير دهشة البعض، إلا أنه واثق من أنه سيُفهم مع الوقت باعتباره قرارًا يغلب «العقل على الطموح» و«القيم على المنافسة»، مضيفًا أنه التزم النزاهة طوال فترة عمله السياسي ومسار العملية الانتخابية.