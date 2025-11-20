بدء تصويت الخارج ثانى مراحل انتخابات النواب 10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 نوفمبر 2025 01:28 مساءً - تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تبدأ أول لجان فتح أبوابها أمام المصريين بالخارج فى السفارة المصرية بدولة نيوزيلاندا، نظرا لفرق التوقيت بين البلدين بمقدار 11 ساعة كامل، وتكون ولاية كاليفورنيا بأمريكا آخر اللجان التى تغلق أبواب التصويت فيها.



أول لجنة تفتح باب التصويت فى الخارج

وتفتح لجان الاقتراع فى نيوزيلندا أبوابها أمام الناخبين المصريين فى مقر سفارة مصر بالعاصمة ويلينجتون الساعة التاسعة صباحا.

وتجري المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الخارج علي مدار يومي الجمعة والسبت الموافقين 21 و22 نوفمبر داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة، فيما ينطلق التصويت في الداخل في أيام 24 و25 نوفمبر، علي أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل، وفي حال الحاجة إلى جولة الإعادة سيجري الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.



تشكيل اللجان المشرفة على أعمال اقتراع المصريين فى الخارج

وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددى للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، ويعاونهم أمين أصلى أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية الذى يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

يبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وإذا وجد ناخبون فى جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفاً بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.