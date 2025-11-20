نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - 110 طعون على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في اليوم الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تلقي الطعون الانتخابية على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025، التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، على مدار يومين وفق الجدول الزمني المحدد.

حصيلة الطعون في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025



وشهد اليوم الأول، تقديم 110 طعون تنوعت بين طلبات بإلغاء العملية الانتخابية بالكامل، وأخرى تطالب بإلغاء إعادة الانتخابات في بعض الدوائر، إضافة إلى طعون تطالب ببطلان النتائج المعلنة.

ويحق للمرشحين غير الفائزين التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دوائرهم.

الجهة المختصة بنظر الطعون



تُرفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية ومدى سلامة إجراءات الفرز والتجميع.

مدة الفصل في الطعون

تلتزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.