موعد إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 نوفمبر 2025 03:32 مساءً - تستعد وزارة التضامن الاجتماعى لإجراء القرعة الإلكترونية لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية، ومن المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة بحضور ممثلين عن كل محافظة منتصف الشهر الجارى.

وحرصت المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي على وضع عدة شروط للتقديم لحج الجمعيات الأهلية هذا العام منها أنه يجب على المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب بتاريخ 8 فبراير 2026 م الموافق 20 شعبان 1447 هـ، حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 21 عامًا.