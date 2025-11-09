نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا التعليم العالي والتضامن يتفقدان جامعة الأقصر الأهلية بحضور محافظ الأقصر وأمين مجلس الجامعات الأهلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، مقر جامعة الأقصر الأهلية بمدينة طيبة الجديدة، وذلك برفقة المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتورة صابرين عبدالجليل رئيسة جامعة الأقصر والمشرفة على أعمال الجامعة الأهلية، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وعدد من قيادات الوزارتين والمحافظة والجامعة.

وخلال الجولة، اطلع الوزيران على منشآت الجامعة التي تضم مبنى أكاديميًا على مساحة نحو 12،893 مترًا مربعًا، يشمل قاعات دراسية ومدرجات ومعامل ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس، وعيادة طبية، وقاعة سيمينار، ومركز اختبارات إلكترونية، ومطعمًا ومتحفًا، وساحة انتظار.

عاشور: جامعة الأقصر الأهلية إضافة نوعية لمنظومة التعليم العالي في الصعيد

أعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بزيارة الجامعة، مؤكدًا أنها تمثل إحدى ثمار رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان واستثمار العقول، وتُعد إضافة نوعية لمنظومة التعليم العالي في صعيد مصر، لما تقدمه من برامج أكاديمية متطورة تسهم في تحقيق العدالة التعليمية والتنمية الشاملة بمحافظات الجنوب.

وأشار الوزير إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية جاء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكون نموذجًا حديثًا في التعليم القائم على الجودة والابتكار، موضحًا أن عدد الجامعات الأهلية في مصر ارتفع إلى 32 جامعة تقدم برامج حديثة تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف أن جامعة الأقصر الأهلية تمثل نموذجًا تنمويًا وعلميًا يخدم المجتمع المحلي من خلال تخصصات نوعية في مجالات السياحة والآثار، واللغات، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والفنون والتصميم، وتعمل على إعداد خريجين يمتلكون المهارة والمعرفة القادرة على المنافسة في سوق العمل.

مايا مرسي: وحدات التضامن بالجامعات لتعزيز الوعي المجتمعي بين الشباب

من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، يأتي بهدف تعزيز دور الوزارة في خدمة الشباب الجامعي، ودعم الوعي الاجتماعي، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تسهم في بناء الشخصية الطلابية المتكاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشارت الوزيرة إلى أن طلاب الجامعة حصلوا على منح دراسية ممولة من الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي تحت اسم "منحة الراحل الدكتور علي مصيلحي التعليمية"، والتي تُقدم للطلاب المتفوقين من الفئات المستحقة اجتماعيًا في التخصصات الأكاديمية المختلفة.

محافظ الأقصر: الجامعة الأهلية صرح تنموي يحد من اغتراب الطلاب

وأشاد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بالجهود المبذولة لإنشاء جامعة الأقصر الأهلية، مؤكدًا أنها تمثل صرحًا علميًا وتعليميًا يخدم أبناء المحافظة ومحافظات الصعيد، وتُسهم في تقليل اغتراب الطلاب، وتوفير الكوادر المؤهلة التي يحتاجها سوق العمل المحلي، فضلًا عن دعم التوسع العمراني والتنمية المستدامة بالمحافظة.

رئيسة الجامعة: برامج دراسية عصرية تواكب احتياجات المستقبل

وأوضحت الدكتورة صابرين عبدالجليل أن الجامعة أُنشئت بقرار جمهوري رقم 265، وتضم أربع كليات هي:

كلية السياحة والآثار

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

كلية اللغات والعلوم الإنسانية

كلية الفنون والتصميم



وأضافت أن الكليات تقدم برامج أكاديمية حديثة تم إعدادها وفقًا لأحدث النظم التعليمية العالمية، تشمل تخصصات مثل: التصميم الجرافيكي، العمارة الداخلية، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، إدارة التراث الحضاري، اللغات والترجمة، تصميم الأزياء والموضة، وغيرها من البرامج التي تؤهل الطلاب لسوق العمل الحديث.

فعاليات على هامش الزيارة

شهد الوزيران والحضور عروضًا فنية قدّمها كورال جامعة الأقصر، كما تفقدوا عددًا من المعارض التعريفية التي تضم وحدات الجامعة المختلفة، من بينها وحدة التضامن الاجتماعي، المكتب الأخضر، مكتب التعاون الدولي، مكاتب شركاء الصناعة، إدارة رعاية الشباب، واتحاد الطلاب، واستمعوا إلى شرح تفصيلي حول الخدمات التي تقدمها الجامعة لطلابها.

حضر الزيارة عدد من قيادات التعليم العالي والتضامن، من بينهم: الدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر السابق، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن، والدكتور السعدي الغول نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير التعليم العالي.



