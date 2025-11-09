نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تسلم جامعة الأقصر الأهلية طابعة "برايل" وطلابًا من ذوي الإعاقة البصرية أجهزة لاب توب ناطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سلمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيسة جامعة الأقصر والمشرفة على أعمال جامعة الأقصر الأهلية، طابعة "برايل" مهداة من وزارة التضامن الاجتماعي، لاستخدامها في طباعة المناهج الدراسية بلغة "برايل"، وذلك دعمًا للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية وتيسيرًا لدمجهم الكامل في العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة إلى جامعة الأقصر الأهلية بمدينة طيبة الجديدة، برفقة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمحافظة والجامعة.

كما قامت وزيرة التضامن بتسليم عدد من الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية المستفيدين من وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة أجهزة لاب توب ناطقة، في إطار جهود الوزارة لتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية وتوفير الوسائل التكنولوجية المساعدة التي تسهم في تمكين الطلاب ذوي الإعاقة من متابعة دراستهم بيسر.

وخلال الزيارة، تفقد الوزيران مباني الجامعة التي تضم مبنى أكاديميًا على مساحة 12،893 مترًا مربعًا، يشمل قاعات دراسية ومدرجات ومعامل ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس، وعيادة طبية، ومركز اختبارات إلكترونية، ومتحفًا، ومطعمًا، وقاعة سيمينار، وساحة انتظار.

رافق الوزيرة خلال الزيارة الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن، والأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات.

1000618282

1000618281

1000618280

1000618279

1000618278

1000618277

1000618276