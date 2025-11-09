عاجل- مصر تتصدر إفريقيا في سرعة الإنترنت ونمو قطاع الاتصالات يتضاعف ثلاث مرات مقارنة بالناتج المحلي

أحمد جودة - القاهرة - مصر في صدارة إفريقيا للإنترنت

أكد رئيس الوزراء أن مصر تتصدر القارة الأفريقية للعام الخامس على التوالي من حيث سرعة الإنترنت، وتُعد أسعار خدماتها من الأرخص على مستوى القارة والعالم، ما يعكس كفاءة البنية التحتية الرقمية وتطورها. وأوضح أن حجم الاستثمارات المباشرة في مجالات البنية الأساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تجاوز 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن القطاع تحول من مجرد قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي فعّال يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الصادرات الرقمية المصرية.

• نتائج ملموسة واتساع قاعدة التشغيل

ذكر رئيس الوزراء أنه في عام 2022 شارك في مؤتمر التعهيد الذي شهد توقيع 29 شركة عالمية تعهدت بإضافة 34 ألف فرصة عمل خلال ثلاث سنوات، إلا أن القطاع نجح بالفعل في خلق أكثر من 60 ألف فرصة عمل جديدة بنهاية 2024، مما يعكس ريادة مصر في هذا المجال وقدرة شبابها على إقناع الشركات العالمية بكفاءتهم.

• نمو قطاع الاتصالات يفوق الناتج المحلي

أوضح مدبولي أن النمو في قطاع الاتصالات يتراوح بين 14% و16% سنويًا، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يضعه في مقدمة القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري ويبرز دوره الحيوي في تعزيز الاستثمار الرقمي وتوسيع قاعدة التشغيل للشباب.