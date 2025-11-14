منتخب مصر الثانى يفوز على الجزائر 3 ـ 2 وديا استعدادا لكأس العرب (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 نوفمبر 2025 06:33 مساءً - أهداف منتخب مصر الثاني والجزائر

جاء هدف الجزائر عن طريق المهاجم عادل بلبينة في الدقيقة 31 بعدما استلم تمريرة في الجانب الأيسر ويسددها بشكل رائع لم يستكع على لطفى التصدي لها، وتعادل المنتخب في الدقيقة 40 بعد عرضية من محمد شريف لتصطدم في قدم مدافع الجزائر وتسكن الشباك.

وأضاف نسيم الخول الهدف الثانى للجزائر في الدقيقة 66 بعد تسديدة يتصدى لها محمد بسام ليكملها مرة أخرى في الشباك، وتعادل رجب نبيل مدافع منتخب مصر في الدقيقة 80 من رأسية متقنة مستغلا عرضية النني.

وأحرز حسام حسن مهاجم المنتخب الوطني هدف الفراعنة الثالث في الدقيقة 89 بعد استلام الكرة في منطقة الجزاء.

تشكيل منتخب مصر الثاني ضد الجزائر

حراسة المرمى: على لطفى

الدفاع: عمر فايد والونش وأحمد هانى ويحي زكريا

الوسط: أكرم توفيق ومحمد الننى وأفشة

الهجوم: مصطفى سعد ميسى وإسلام عيسى ومحمد شريف

استبعاد ياسين مرعى

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الثانى، بقيادة حلمى طولان، استبعاد ياسين مرعى مدافع الأهلى من معسكر المنتخب بداعى معاناته من إجهاد عضلى.

قائمة منتخب مصر الثاني

وتضم قائمة منتخب مصر فى كأس العرب ، في حراسة المرمى: محمد عواد - علي لطفي - محمد بسام - محمود جاد، وفي خط الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - يحيى زكريا - كريم فؤاد - أحمد سامي - محمود حمدي "الونش" - هادي رياض - عمر فايد.

في خط الوسط: محمد النني - أكرم توفيق – محمد عادل - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - مصطفى سعد - محمد مسعد – إسلام سمير - إسلام عيسى.

وفي خط الهجوم: محمد شريف - أحمد ياسر ريان - أحمد عاطف "قطة" - مروان حمدي.

موعد بطولة كأس العرب

وأرسل منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، خلال الساعات الماضية، قائمته الأولية المشاركة في بطولة كأس العرب بقطر 2025، التي تقام خلال الفترة من 1 ديسمبر وحتى 18 من الشهر نفسه.

وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم لجميع المنتخبات المشاركة فى كأس العرب، خطابًا رسميًا طالبهم خلاله بضرورة إرسال قوائم المنتخبات يوم 20 نوفمبر وهو آخر موعد لتسليم القوائم النهائية، كما أكد فيفا أنه سيتم تقديم قوائم أولية للمنتخبات المشاركة خلال شهر أكتوبر المقبل، تضم اللاعبين المحليين والمحترفين في الدوريات العربية أيضًا.