باقة من الأفلام الأجنبية+18..تردد قناة Kana TV مجاناً...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:29 صباحاً - تحظى قناة Kana باهتمام واسع من محبي الدراما الأجنبية خاصة الأعمال المدبلجة التي لاقت رواج كبير بين المشاهدين في العالم العربي، وتمكنت القناة من تكوين قاعدة جماهيرية ثابتة بفضل اختيارها لمسلسلات مميزة تجمع بين الرومانسية والدراما الاجتماعية إلى جانب أسلوب عرض منتظم يناسب مختلف الأذواق.
وتعد قناة Kana من القنوات التي تركز على تقديم محتوى ترفيهي خالص ما يجعلها خيار مفضل لمتابعي المسلسلات الأجنبية الباحثين عن متابعة مستمرة دون تعقيد.
تردد قناة Kana على الأقمار الصناعية
لمتابعة قناة Kana عبر القمر الصناعي يمكن ضبط جهاز الاستقبال على البيانات التالية:
- التردد: 11545
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
إلى جانب البث الفضائي تتوفر قناة Kana أيضًا ضمن باقة DStv على القناة رقم 484 ما يمنح المشاهدين خيار إضافي لمتابعة محتواها عبر المنصات المدفوعة بجودة عالية وخدمة مستقرة.
طريقة تثبيت قناة Kana على جهاز الاستقبال
يمكن استقبال قناة Kana بسهولة على القمر الصناعي من خلال خطوات بسيطة لا تحتاج إلى خبرة تقنية وذلك على النحو التالي:
- افتح قائمة الإعدادات الرئيسية في جهاز الرسيفر باستخدام زر Menu من الريموت كنترول.
- انتقل إلى خيار التركيب أو Installation وقد يطلب الجهاز إدخال الرقم السري الافتراضي وغالبًا يكون 0000.
- اختار البحث اليدوي أو Manual Search لإضافة القناة بشكل مباشر.
- أدخل بيانات القناة بدقة وتشمل التردد، الاستقطاب العمودي، ومعدل الترميز.
- بعد التأكد من صحة البيانات وظهور مؤشر قوة الإشارة، اضغط على خيار بحث لبدء عملية المسح.
- انتظر حتى ينتهي الجهاز من البحث ثم اختار حفظ القنوات لتثبيت القناة على الجهاز.
- ستجد قناة Kana مضافة ضمن قائمة القنوات ويمكن نقلها أو ترتيبها حسب الرغبة.