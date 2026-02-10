باقة من الأفلام الأجنبية+18..تردد قناة Kana TV مجاناً...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:29 صباحاً - تحظى قناة Kana باهتمام واسع من محبي الدراما الأجنبية خاصة الأعمال المدبلجة التي لاقت رواج كبير بين المشاهدين في العالم العربي، وتمكنت القناة من تكوين قاعدة جماهيرية ثابتة بفضل اختيارها لمسلسلات مميزة تجمع بين الرومانسية والدراما الاجتماعية إلى جانب أسلوب عرض منتظم يناسب مختلف الأذواق.

وتعد قناة Kana من القنوات التي تركز على تقديم محتوى ترفيهي خالص ما يجعلها خيار مفضل لمتابعي المسلسلات الأجنبية الباحثين عن متابعة مستمرة دون تعقيد.

تردد قناة Kana على الأقمار الصناعية

لمتابعة قناة Kana عبر القمر الصناعي يمكن ضبط جهاز الاستقبال على البيانات التالية:

التردد: 11545

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

إلى جانب البث الفضائي تتوفر قناة Kana أيضًا ضمن باقة DStv على القناة رقم 484 ما يمنح المشاهدين خيار إضافي لمتابعة محتواها عبر المنصات المدفوعة بجودة عالية وخدمة مستقرة.

طريقة تثبيت قناة Kana على جهاز الاستقبال

يمكن استقبال قناة Kana بسهولة على القمر الصناعي من خلال خطوات بسيطة لا تحتاج إلى خبرة تقنية وذلك على النحو التالي: