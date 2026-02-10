أخبار مصرية

ضبط المسئول عن حفل جزيرة إبستن داخل ملهي ليلي بقصر النيل (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 03:30 صباحاً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من أحد الإعلانات على مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن التنويه إلى وجود إستعدادات لإقامة حفل بتاريخ 10 فبراير الجارى بمسمى "يوم فى جزيرة

إبستن" بأحد الملاهى الليلية بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وتحديد الدخول للفتيات مجاناً على ضوء عدم ملائمة المسمى وغموض الإجراءات التنظيمية.

 

بالفحص تبين أن الحفل المشار إليه تمالإعلان عن تنظيمه بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية ، وأمكن ضبط القائم على تنظيمه، وهو منظم حفلات مقيم بالقاهرة، كما تم التنسيق مع الجهات المختصة لمنع إقامته. 

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

