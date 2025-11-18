نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تطلق المنظومة الجديدة لنقل المخلفات الصلبة إلى المقالب العمومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الاستعدادات النهائية لأجهزة المحافظة المعنية بتطبيق المنظومة الجديدة لنقل المخلفات الصلبة (نواتج الهدم والبناء ) وذلك خلال اجتماعه برؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من جاهزية عناصر المنظومة بكل جهة وتحديد الأدوار الخاصة بها وتوفير آليات التعامل مع الجمهور وتحقيق الربط الكامل بين الجهات المعنية.

وأعلن المحافظ بدء العمل بالمنظومة غدًا الأربعاء وتعميمها على جميع أحياء المحافظة مشيرًا إلى أن المنظومة التي تُطبَّق للمرة الأولى على مستوى المحافظات وتهدف إلى تعزيز أطر الاستدامة وحوكمة عملية نقل مخلفات الهدم والبناء والتخلص الآمن من نواتجها والقضاء على الظواهر السلبية الناتجة عنها من خلال ضمان نقل المخلفات بالكامل إلى المقالب العمومية المعتمدة.

وأوضح المحافظ أن المنظومة تستهدف كافة الأعمال التي ينتج عنها مخلفات صلبة سواء أعمال البناء والهدم للمباني أو أعمال مدّ وتحسين وإصلاح المرافق أو تنفيذ المشروعات الكبرى والقومية حيث سيتم إلزام الجهة المنفذة للأعمال بالتوجه إلى الحي لتقدير كمية المخلفات وتسجيلها على المنظومة الإلكترونية المعدة لذلك ثم التوجه إلى الهيئة العامة للنظافة والتجميل لتحديد الرسوم واستلام الكروت الخاصة بالكميات المطلوب نقلها من موقع العمل إلى المقالب العمومية.

علمًا بأنه سيتم مطابقة الكميات وذلك لضمان وصولها بالكامل إلى المقالب العمومية، مع إخطار الأحياء بمدى مطابقة الحمولة للكروت الصادرة، وذلك كشرط أساسي لإستلام التراخيص الصادرة واللازمة لتنفيذ الأعمال.

وأضاف محافظ الجيزة أن المنظومة تشمل أيضًا فى المرحلة القادمة إعادة تدوير تلك المخلفات داخل المقالب العمومية لإنتاج منتجات تستخدم في رصف وتطوير الطرق والشوارع بمختلف القطاعات، ومنها على سبيل المثال؛ ومنها بلاط الإنترلوك بما يضمن التخلص الآمن من المخلفات وتحقيق أقصى استفادة منها ضمن منظومة تدوير مستدامة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة الدورية للمنظومة والتدريب والتأهيل المستمر للعاملين بها، وتوفير متطلبات العمل بالتنسيق مع الشركة المسؤولة عن تشغيل المنظومة، بهدف ضمان انتظام استقبال الطلبات، وسرعة التعامل مع المتقدمين، وإنهاء إجراءات التقييم والتسجيل على المنظومة دون تأخير.

كما وجّه المحافظ بتوعيه وتوضيح عناصر المنظومة وتبسيط خطواتها للجمهور مع تخصيص رقم للاستعلام عن متطلبات المنظومة في كل حي والإعلان عنه عبر الصفحة الرسمية للمحافظة.

حضر الاجتماع كل من:

محمد نور السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعي السكرتير المساعد ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ووليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، وأيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، إضافة إلى رؤساء الأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل، ومسؤولي الشركة القائمة على تشغيل المنظومة.

