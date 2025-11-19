أحمد جودة - القاهرة - القرار رقم 67 لسنة 2025 بإعادة إجراء انتخابات مجلس النواب للمقاعد الفردية وبعض الدوائر والجدول الزمني الجديد

القرار رقم 67 لسنة 2025 بإعادة إجراء انتخابات مجلس النواب للمقاعد الفردية وبعض الدوائر والجدول الزمني الجديد..، نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا يُحمل رقم 67 لسنة 2025، يقضي بإعادة إجراء انتخابات مجلس النواب المصري للمقاعد المخصصة للنظام الفردى في بعض الدوائر الانتخابية، مع تحديد جدول إجرائي وزمني مُحدث لهذه الدوائر.

نص القرار وأسبابه

أوضح القرار أن إعادة الإجراء تأتي بعد الاطلاع على الدستور والقوانين ذات الصلة ومن بينها: القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأشار القرار إلى أن عدد الدوائر التي سيُعاد انتخابها بلغت 19 دائرة في 7 محافظات، بعد إثبات وجود خروقات جوهرية في العملية الانتخابية الأصلية.

الجدول الإجرائي والزمني الجديد

– الجولة الأولى للمصوتين بالخارج: يومَي 1 و2 ديسمبر 2025.

– الجولة الأولى داخل مصر: يومَي 3 و4 ديسمبر 2025.

– إعلان نتيجة الجولة الأولى: يوم 11 ديسمبر 2025.

– جولة الإعادة في الخارج: يومَي 24 و25 ديسمبر 2025.

– جولة الإعادة داخل مصر: يومَي 27 و28 ديسمبر 2025.

– إعلان نتيجة جولة الإعادة: يوم 4 يناير 2026.



هذه الخطوة تؤكد على التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بمبدأ النزاهة والشفافية، حيث إن الإلغاء وإعادة الإجراء يعكسان استجابة لملاحظات حول أخطاء أو خروقات أثّرت على المشروعية الانتخابية. كما أن الجدول الزمني المعدِّل يُمنح فرصة لإنهاء إجراءات التصويت بطريقة مُنظمة تضمن مشاركة عادلة لجميع الأطراف.