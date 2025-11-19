العالم اليوم - ترامب ومحمد بن سلمان يوقعان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي

انتم الان تتابعون خبر ترامب ومحمد بن سلمان يوقعان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 02:16 صباحاً - وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الأربعاء، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين منذ أكثر من تسعين عاما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ووفق الوكالة فإن هذه الاتفاقية "تمثل خطوة محورية تُعزّز الشراكة الدفاعية طويلة المدى، وتعكس التزام الجانبين المشترك بدعم السلام والأمن والازدهار في المنطقة".

وتؤكد الاتفاقية بحسب "واس" أن "المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة شريكان أمنيان قادران على العمل المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية، بما يعمّق التنسيق الدفاعي طويل الأجل، ويعزّز قدرات الردع ورفع مستوى الجاهزية، إلى جانب تطوير القدرات الدفاعية وتكاملها بين الطرفين".

كما تضع الاتفاقية "إطارا متينا لشراكة دفاعية مستمرة ومستدامة، تسهم في تعزيز أمن واستقرار البلدين".

وقال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأميركية والسعودية، وقعتا على عدد من مذكرات التعاون.

وحسبما ذكر البيت الأبيض، فإن واشنطن والرياض وقعتا على "مذكرة تفاهم تاريخية في مجال الذكاء الاصطناعي".

وأضاف البيت الأبيض أن الجانبين وقعا تشمل اتفاقية للتعاون النووي المدني وأخرى في مجال المعادن الحرجة.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس ترامب "وافق على صفقة مبيعات دفاعية ضخمة تشمل تسليم طائرات إف-35 مستقبلا".

وأكد البيت الأبيض أن "ترامب توصل إلى اتفاق مع السعودية لشراء نحو 300 دبابة أميركية".

وأوضح البيت الأبيض أن "أميركا والسعودية اتفقتا على تعزيز تواصلهما في الأسابيع المقبلة بشأن قضايا التجارة".

وكان الأمير محمد بن سلمان، قد أكد في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أن المملكة تعتزم رفع حجم استثماراتها في الولايات المتحدة لتصل إلى نحو تريليون دولار.

وأوضح ولي العهد السعودي خلال لقاء ثنائي مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض، أن السعودية يمكنها زيادة استثماراتها الحالية في الولايات المتحدة لتصل إلى تريليون دولار.

وصرّح محمد بن سلمان قائلا: " لدينا استثمارات على مختلف الأصعدة والقطاعات التي تربطنا مع الولايات المتحدة"، مضيفا أن "الولايات المتحدة دولة مهمة تمتلك اقتصادا قويا ومهم لنا أن نستثمر معها في مختلف القطاعات".

من جانبه، قال ترامب إنه عقد اجتماعا "رائعا" مع الأمير محمد بن سلمان، لافتا إلى أن المملكة ستستثمر نحو 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، مع الأمل بأن ترتفع إلى تريليون دولار.

وأعرب ترامب عن تقديره للاستتثمارات السعودية في أميركا، مؤكدا أن التعاون المشترك بين البلدين سيفتح آفاقا واسعة لخلق فرص عمل جديدة في البلاد.

وشدد الرئيس الأميركي على أنه: "لدينا تحالف عظيم واستراتيجي مع السعودية وسيجمعنا شراكات واتفاقيات أضخم في القادم".

كذلك أشار ترامب إلى إن المملكة ستحظى بأفضل الأسلحة والمعدات العسكرية الدفاعية في العالم.