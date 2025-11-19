القادسية الكويتي: كهربا مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم

الرياضة

أحمد جودة - القاهرة - أكد عبدالله الأنصاري، رئيس المركز الإعلامي بنادي القادسية الكويتي، أن ما تردد حول فسخ العقد بين النادي واللاعب محمود كهربا غير صحيح.

وأوضح الأنصاري في تصريحات له عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، أن عقد كهربا مع القادسية مستمر حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشار الأنصاري إلى أن كهربا شارك في التدريبات أمس واليوم بشكل طبيعي، مؤكدًا على أنه يعد من اللاعبين الكبار الذين يمثلون إضافة قوية للفريق.

وأضاف: "لو كان هناك أي نية لتغيير المحترفين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فهذا قرار متروك للإدارة والجهاز الفني."

وفي ختام تصريحاته، تمنى رئيس المركز الإعلامي للقادسية التوفيق لكهربا وللنادي في الفترة المقبلة.

