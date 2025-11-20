مدير مديرية التعليم في القاهرة: الأطفال هم بناة المستقبل والاستثمار في طفولتهم هو أساس بناء دولة قوية ومزدهرة

أحمد جودة - القاهرة - خلال احتفال المديرية باليوم العالمي للطفل

احتفلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبوكيلة مدير المديرية، باليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، من خلال تنفيذ مجموعة واسعة من الأنشطة والمبادرات داخل مدارس القاهرة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الأطفال، واكتشاف مواهبهم وتنميتها، ودعم قدراتهم، والتوعية بالأساليب المثلى في التربية، إضافة إلى مواجهة مظاهر العنف والتنمر التي قد يتعرضون لها.

وتضمنت فعاليات الاحتفال تنفيذ حملات توعية للطلاب، وتنظيم ورش عمل تثقيفية وتفاعلية، إلى جانب عدد من الزيارات بالتعاون مع وزارة الداخلية، لإشراك الأطفال في احتفالات مختلفة وإهدائهم هدايا رمزية تُسهم في إدخال البهجة عليهم وتعزيز دمجهم المجتمعي.

وأكدت الدكتورة همت أبوكيلة أن الاحتفال بأعياد الطفولة يمثل رسالة مجتمعية مهمة تعكس تقدير الدولة لدور الطفل، مشددة على أن الأطفال هم مستقبل الوطن، وأن الاستثمار في رعايتهم وحمايتهم ودعمهم هو استثمار في بناء دولة قوية ومزدهرة. وأضافت أن المديرية تحرص دائمًا على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تساعد على اكتشاف الطاقات الإبداعية للطلاب وتنميتها.

واختتمت المديرية تأكيدها على أن تعليم القاهرة تؤمن بأن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، وأن بناء الطفل هو المدخل الحقيقي لبناء المستقبل.