نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025.. ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة تقلل الرؤية صباحًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد البلاد اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، حسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويسود طقس خريفي يميل للبرودة في الساعات الأولى من الصباح، بينما يصبح مائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل في أول الليل، ثم مائل للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة.

شبورة مائية كثيفة فى توقيت خطير

وتوقعت هيئة الأرصاد تكوّن شبورة مائية على الطرق من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد. وأوضحت الهيئة أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، داعية قائدي المركبات إلى الحذر خلال تلك الفترة.

فرص أمطار ورذاذ خفيف

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

تشهد القاهرة الكبرى ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة. بينما تصل درجات الحرارة في الإسكندرية إلى 27 للعظمى و17 للصغرى، وتستقر في مطروح عند 24 للعظمى و16 للصغرى.

وفي محافظات الجنوب، تسجل سوهاج 30 درجة للعظمى، وقنا 31 درجة، بينما تأتي أسوان في مقدمة المحافظات الأعلى حرارة اليوم بـ33 درجة للعظمى و19 للصغرى.