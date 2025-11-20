أخبار مصرية

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتور المتولي مصطفى المتولي سليم، نائبًا لرئيس جامعة دمياط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• الدكتورة أمل إبراهيم فؤاد أمين، عميدًا لكلية التمريض، جامعة الفيوم.

• الدكتور أشرف عبد السلام محمد أحمد العباسي، عميدًا لكلية علوم الرياضة، جامعة الفيوم.

• الدكتورة منى حسن سليمان حسن، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة الفيوم.

• الدكتور أشرف محمد محمد عيسى، عميدًا لكلية العلوم، جامعة الفيوم.

• الدكتورة صباح أبو الفتوح محمد العجمي، عميدًا لكلية التمريض، جامعة كفر الشيخ.

• الدكتور عبدالناصر محمد عبدالحميد عبدالبر، عميدًا لكلية التربية، جامعة المنوفية.

• الدكتورة نهلة محمد حلمي إبراهيم حلمي، عميدًا لكلية السياحة والفنادق، جامعة بني سويف.

• الدكتورة نرمين محمد عبد الحليم محمد، عميدًا لكلية العلاج الطبيعي، جامعة السويس.

• الدكتور مدحت محمد حسن صالح، عميدًا لكلية التربية، جامعة قناة السويس.

• الدكتور محمد سيد عبد الرحمن حسن فوزي، عميدًا لكلية الطب، جامعة طنطا.

محمد يوسف

