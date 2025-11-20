نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتور المتولي مصطفى المتولي سليم، نائبًا لرئيس جامعة دمياط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• الدكتورة أمل إبراهيم فؤاد أمين، عميدًا لكلية التمريض، جامعة الفيوم.

• الدكتور أشرف عبد السلام محمد أحمد العباسي، عميدًا لكلية علوم الرياضة، جامعة الفيوم.

• الدكتورة منى حسن سليمان حسن، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة الفيوم.

• الدكتور أشرف محمد محمد عيسى، عميدًا لكلية العلوم، جامعة الفيوم.

• الدكتورة صباح أبو الفتوح محمد العجمي، عميدًا لكلية التمريض، جامعة كفر الشيخ.

• الدكتور عبدالناصر محمد عبدالحميد عبدالبر، عميدًا لكلية التربية، جامعة المنوفية.

• الدكتورة نهلة محمد حلمي إبراهيم حلمي، عميدًا لكلية السياحة والفنادق، جامعة بني سويف.

• الدكتورة نرمين محمد عبد الحليم محمد، عميدًا لكلية العلاج الطبيعي، جامعة السويس.

• الدكتور مدحت محمد حسن صالح، عميدًا لكلية التربية، جامعة قناة السويس.

• الدكتور محمد سيد عبد الرحمن حسن فوزي، عميدًا لكلية الطب، جامعة طنطا.

