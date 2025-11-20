نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
• الدكتور المتولي مصطفى المتولي سليم، نائبًا لرئيس جامعة دمياط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• الدكتورة أمل إبراهيم فؤاد أمين، عميدًا لكلية التمريض، جامعة الفيوم.
• الدكتور أشرف عبد السلام محمد أحمد العباسي، عميدًا لكلية علوم الرياضة، جامعة الفيوم.
• الدكتورة منى حسن سليمان حسن، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة الفيوم.
• الدكتور أشرف محمد محمد عيسى، عميدًا لكلية العلوم، جامعة الفيوم.
• الدكتورة صباح أبو الفتوح محمد العجمي، عميدًا لكلية التمريض، جامعة كفر الشيخ.
• الدكتور عبدالناصر محمد عبدالحميد عبدالبر، عميدًا لكلية التربية، جامعة المنوفية.
• الدكتورة نهلة محمد حلمي إبراهيم حلمي، عميدًا لكلية السياحة والفنادق، جامعة بني سويف.
• الدكتورة نرمين محمد عبد الحليم محمد، عميدًا لكلية العلاج الطبيعي، جامعة السويس.
• الدكتور مدحت محمد حسن صالح، عميدًا لكلية التربية، جامعة قناة السويس.
• الدكتور محمد سيد عبد الرحمن حسن فوزي، عميدًا لكلية الطب، جامعة طنطا.
