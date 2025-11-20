نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر قائدي المركبات من شبورة كثيفة وانخفاض حاد في مستوى الرؤية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الخميس من استمرار الشبورة المائية الكثيفة التي تغطي عددًا من الطرق السريعة والزراعية، مؤكدة أنها تتسبب في انخفاض كبير وملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، الأمر الذي يستدعي توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة خلال الساعات المبكرة من الصباح.

انخفاض كبير في مستوى الرؤية على الطرق

وأوضحت الهيئة أن المناطق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية تتأثر بشكل أكبر بكثافة الشبورة، حيث تشهد هذه الطرق انخفاضًا حادًا في الرؤية.

ودعت الأرصاد قائدي المركبات إلى الالتزام بتعليمات المرور، وتخفيف السرعة، وتشغيل مصابيح الضباب، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق.

طقس مائل للدفء وارتفاع تدريجي في الحرارة

وأشارت الهيئة إلى أن البلاد تشهد في الوقت نفسه ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب المحافظات، ما يجعل الأجواء مائلة للدفء خلال ساعات النهار.

وتصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى اليوم إلى 29 درجة مئوية، مع نصائح بضرورة الانتباه للفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.