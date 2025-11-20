أخبار مصرية

خبير عالمى بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة فى جراحة القلب والصدر بالمنظار

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة الأستاذ الدكتور مارك أندرسون أمريكى الجنسية إستشارى جراحة القلب والصدر بالمنظار
فى الفترة من 1-11/1/2026.

وتستقبل اللجنة التحضيرية الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يومى (الإثنين - الأربعاء) من كل أسبوع إعتبارًا من يوم 1 وحتى 29 ديسمبر القادم من الساعة (10) صباحًا حتى (1) ظهرًا، للحجز والإستعلام على رقم تليفون: 16853 – 01271779018.

