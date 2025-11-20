نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القاهرة تستضيف حدثًا عالميًا غير مسبوق… “IRC EXPO 2025” تحت رعاية رئيس الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد العاصمة الجديدة لاستضافة المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث "IRC EXPO 2025" في ديسمبر المقبل، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتاح دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

يُعد المعرض أول منصة دولية تتيح للدول عرض تحدياتها البحثية والحصول على حلول مبتكرة عبر خبراء عالميين، بما يعزز مكانة مصر كـ "منصة الإطلاق العالمية للابتكار".

يشهد الحدث مشاركة أكثر من 150 مشاركًا دوليًا، و50 دولة، و35 جناحًا عالميًا، و15 متحدثًا رئيسيًا، إلى جانب 27 قطاعًا فرعيًا للابتكار. ومن أبرز الدول المشاركة: الأردن، أوغندا، الولايات المتحدة، الهند، نيجيريا، جنوب إفريقيا، السعودية، المملكة المتحدة، الجزائر، المغرب، تونس، تركيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، سويسرا، البرازيل، الأرجنتين، الإمارات، هولندا، وغيرها.

ويقدم المعرض منصة متكاملة تجمع الحكومات والباحثين والشركات والمستثمرين، وتشمل فعالياته توقيع اتفاقيات دولية، وإطلاق حلول بحثية، وعروض تقنية متقدمة في مجالات الصحة، الصناعة، الذكاء الاصطناعي، الطاقة، البيئة، الزراعة، الأمن الغذائي، والتكنولوجيا العميقة.