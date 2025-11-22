إقبال المصريين على سفارة مصر بباريس في اليوم الثاني للتصويت بانتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 نوفمبر 2025 11:12 صباحاً - شهدت السفارة المصرية في العاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم إقبالًا ملحوظًا من أبناء الجالية المصرية، مع بدء اليوم الثاني لعملية تصويت المصريين في الخارج ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وبدأت عملية الاقتراع في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت باريس، وسط أجواء تنظيمية متميزة وفّرتها السفارة لتسهيل إجراءات التصويت، بدءًا من استقبال الناخبين مرورًا بالتحقق من الهوية وحتى الإدلاء بالصوت داخل اللجان المخصصة.

وأشاد عدد من الناخبين بحسن التنظيم وسرعة الإجراءات، مؤكدين حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني المهم الذي يُعدّ أحد دعائم المسار الديمقراطي في مصر.

وتتواصل عملية التصويت حتى مساء اليوم وفق الضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط التزام كامل بالإجراءات التنظيمية لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية