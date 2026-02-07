نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة التنمية المحلية تبحث مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملفات التعاون المشتركة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 7 فبراير 2026 01:10 صباحاً - عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، اجتماعاً مع تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بحضور عدد من ممثلي البرنامج بالقاهرة.

وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بمجالات التعاون المشترك بين الوزارة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعلى رأسها مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة والذي يتم تنفيذه في 4 محافظات هي الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان ، كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بما تم تحقيقه فيما يخص تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بالمحافظات المستهدفة ومن بينها تنفيذ سوق الحبيل الحضري بمركز البياضية بالأقصر و مركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق بالفيوم و المركز المتكامل لخدمات أعمال النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا في بني سويف والمركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل والمنطقة اللوجستية للحاصلات الزراعية بأسوان والتي يتم تمويلها بإجمالى تكلفة تبلغ نحو 480 مليون جنيه.

كما تطرق الإجتماع كذلك إلي بعض الموضوعات المقترح تنفيذها بين الجانبين وخطة العمل المستقبلية في المحافظات وبصفة خاصة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية بما يساهم في توفير فرص عمل وتطوير الأداء المحلي وتعزيز القدرات الاستثمارية للمحافظات.

وخلال الاجتماع أكدت الوزيرة، حرص الوزارة علي تعزيز مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطوير الأداء المحلي وتعزيز القدرات الاقتصادية والاستثمارية للمحافظات بما يسهم في تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة، تنفيذاً للشراكة الناجحة بين الحكومة المصرية والجهات الدولية المانحة.

ومن جانبها أثنت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بالشراكة الوثيقة مع وزارة التنمية المحلية ، مشيرة إلي ترحيب البرنامج بالتعاون مع الوزارة لتلبية احتياجات المواطنين بالمحافظات ودعم تنفيذ رؤية وبرامج الوزارة في العديد من الملفات الخدمية في إطار دورها المحوري الذى تقوم به علي أرض المحافظات المصرية و بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي لصالح المجتمعات.

