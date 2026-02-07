 في سابقة .. استقالة وفيق صفا من حزب الله

الرياض - كتبت رنا صلاح - في سابقة هي الأولى من نوعها في قيادة الحزب، قدّم مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله، وفيق صفا، استقالته، بعدما تم تقليص صلاحياته بالتزامن مع تغيير في هيكلة الحزب بدأ نهاية العام الماضي، عبر إقالة شخصيات وتعيين بديل عنهم بعد الضربات الإسرائيلية القاسية التي أودت بأمينين عامين للحزب، وكبار قيادييه العسكريين.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها، إن قيادة حزب الله قبلت، الجمعة، ‌استقالة ‌المسؤول ⁠الأمني ​​البارز ​فيها، ‌وفيق صفا.



وكان ⁠صفا، الذي يتولى مسؤولية العمل مع ​الأجهزة الأمنية اللبنانية، قد نجا ⁠من محاولة اغتيال إسرائيلية في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.



وتضاربت المعلومات حول الشخصية التي جرى تعيينها خلفاً لصفا، فيما أجمعت على سعي الحزب لاختيار شخصية أقل استفزازاً لبعض الأطراف واعتماد نبرة مختلفة عما سبقه في تواصله مع الدولة والخارج. وأبرز الأسماء التي جرى تداولها لخلافة صفا، هي حسين بردى، وحسين عبد الله، ومحمد مهنا.



وآخر ظهور لصفا كان في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي عند صخرة الروشة في ذكرى اغتيال أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، وإلى جانبه عدد من مناصري الحزب