رئيس اتحاد الإعلاميين العرب عضو الأمم المتحدة يدعو...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 12:33 صباحاً - في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتطوير المشهد الإعلامي المصري تزامناً مع التوجهات نحو تشكيل حكومة جديدة دعا الإذاعي الدكتور أحمد نور رئيس اتحاد الإعلاميين العرب ورئيس اتحاد المبدعين العرب عضوا الأمم المتحدة، إلى ضرورة إعادة وزارة الإعلام ضمن الهيكل الحكومي المصري.

تأتي هذه الدعوة في ظل مرحلة دقيقة تتطلب تضافر الجهود الإعلامية لمواكبة حجم الإنجازات والتحديات التي تشهدها الدولة المصرية في مسيرتها نحو "الجمهورية الجديدة".

عودة وزارة الإعلام ضمن الهيكل الحكومي المصري

وأكد الدكتور أحمد نور أن المطالبة بعودة وزارة الإعلام لا تهدف إلى الانتقاص من دور الهيئات القائمة بل تسعى لملء فراغ تنسيقي حيوي يتمثل في وجود كيان وزاري مسؤول أمام البرلمان ورئاسة الوزراء.

رئيس اتحاد الإعلاميين العرب عضو الأمم المتحدة

ويرى رئيس اتحاد الإعلاميين العرب أن وجود وزير للإعلام سيعزز من قدرة الدولة على صياغة استراتيجية إعلامية مركزية تتسم بالمرونة والسرعة في مواجهة التحديات المتسارعة خاصة فيما يتعلق بحروب الجيل الرابع والشائعات الممنهجة التي تستهدف استقرار المجتمع والتشكيك في جهود التنمية.

كما أكد على أن الوزارة ستكون أداة فاعلة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة المتعلقة بالتحول الرقمي ومواكبة التطور الإعلامي العالمي الراهن مما يضمن لمصر موقعاً متقدماً في المشهد الإعلامي الدولي.

وفي سياق متصل أشار الدكتور أحمد نور رئيس اتحاد الإعلاميين العرب إلى أن المرحلة الراهنة تفرض الحاجة إلى "إدارة إعلامية" قادرة على ضبط إيقاع المشهد وتطوير الأداء المهني بما يتواكب مع المعايير العالمية.

وأوضح أن الوزارة ستكون بمثابة الذراع التنفيذي الذي يضمن تنفيذ السياسات العامة للإعلام بكفاءة عالية مع التركيز على بناء الوعي المجتمعي وتنمية الحس الوطني لدى المواطنين مما يسهم في تعزيز القوة الناعمة المصرية وترسيخ مكانتها الريادية على الخارطة الإعلامية العربية والدولية.

تأتي هذه التصريحات لتفتح باب النقاش مجدداً حول الهيكل الإعلامي الأمثل للدولة المصرية حيث يرى المؤيدون لهذه الخطوة أنها ستؤدي إلى مزيد من الانضباط والفعالية في الأداء الإعلامي الحكومي بما يضمن وصول الرسالة الإعلامية الصحيحة للداخل والخارج بوضوح واحترافية