حالة الطقس.. انخفاض يصل إلى 10 درجات مئوية بداية من الإثنين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 نوفمبر 2025 12:32 مساءً - أعلن الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن توقعات بحدوث تقلبات جوية سريعة ومفاجئة تبدأ بارتفاع في درجات الحرارة اليوم السبت وغدًا الأحد، على أن يتبعها انخفاض حاد يصل إلى 10 درجات مئوية، مع توقعات بهطول أمطار يوم الإثنين.



ارتفاع الحرارة والشبورة المائية

وأوضح فهيم أن البلاد ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة السبت والأحد، محذرًا في الوقت ذاته من تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر والمتأخر من الليل على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في هذه الأوقات.



انخفاض جوي حاد وأمطار متوقعة

وأشار رئيس مركز معلومات المناخ إلى أن هذه الموجة لن تستمر طويلًا، حيث من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا حادًا ومفاجئًا يصل إلى 10 درجات مئوية، بدءًا من يوم الاثنين، وسيصاحب هذا الانخفاض فرصة لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة، مما يؤكد على ضرورة تجهيز المواطنين لهذه التقلبات الجوية.