نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التنمية المحلية تدلي بصوتها: المشاركة في انتخابات النواب واجب وطني يعكس وعي المصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، صباح اليوم الاثنين، بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بلجنة مدرسة مدينتي للغات بالتجمع الأول، ضمن المرحلة الثانية للانتخابات التي تستمر يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، عقب الإدلاء بصوتها، أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واجب وطني يعكس وعي المواطنين، مشيرة إلى أن التصويت حق كفله الدستور لجميع أبناء الشعب المصري الذين يحق لهم الانتخاب، ويجب على الجميع الحرص على النزول للتصويت وممارسة هذا الحق بحرية كاملة.

وأضافت أن الأجهزة التنفيذية في محافظات المرحلة الثانية قامت بجميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتقديم التيسيرات الكاملة للناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.

كما دعت وزيرة التنمية المحلية، جميع الناخبين من الشباب والمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة، إلى ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بمجلس النواب القادم، مؤكدة أن المشاركة الإيجابية للمواطنين في الانتخابات تمثل دعامة أساسية لتعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل مصر.